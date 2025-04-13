Зубні нитки

Зубна нитка Орал-бі супер флосс (Dental floss Oral-B super floss)

ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 50 м super floss №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 105,60 грн
В 10 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Braun
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби