дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело масляної кислоти, вітаміну D 3 , інуліну та біфідобактерій. Завдяки комплексній дії складових Зафакол 3D сприяє: нормальному функціонуванню клітин слизової оболонки товстого кишечника, усуненню дискомфорту в ділянці кишечника, регуляції випорожнень та покращенню якості життя (психоемоційного стану) людини, підтримці нормального балансу та оптимізації якісного складу кишкової мікрофлори.

Згідно із загальнодоступними літературними джерелами компоненти, що входять до складу Зафакол 3D, мають наступні властивості.

Масляна кислота належить до жирних кислот з коротким ланцюгом, яка є продуктом життєдіяльності мікроорганізмів нормальної мікрофлори кишечника людини та має наступні властивості:

— забезпечує енергією клітини слизової оболонки кишечника;

— покращує захисний бар’єр слизової оболонки кишечника від патогенних мікроорганізмів та токсинів за рахунок стимуляції синтезу муцину (особливого захисного бар’єру) та продукції антимікробних речовин, зміцненню зв’язків між клітинами слизової оболонки кишечника;

— регулює нормальний розвиток клітин слизової оболонки кишечника;

— регулює моторику кишечника;

— чинить протизапальну дію;

— регулює процеси всмоктування і виділення води та електролітів в кишечнику;

— знижує підвищену чутливість кишечника до зовнішніх подразників та зменшує неприємні відчуття в кишечнику;

— покращує стан нормальної мікрофлори кишечника.

Інулін — фруктоолігосахарид (складний вуглевод рослинного походження), який належить до групи пребіотиків та під дією нормальної мікрофлори кишечника ферментується з утворенням ендогенної масляної кислоти. Має наступні властивості:

— сприяє відновленню нормальної мікрофлори кишечника та пригніченню патогенних мікроорганізмів;

— регулює моторику кишечника;

— сприяє засвоєнню вітамінів та мікроелементів (кальцію, магнію та інших);

— покращує вуглеводний та жировий обмін речовин в організмі (зниження глюкози крові, ТГ та ХС);

— покращує детоксикаційну, секреторну, екскреторну та імунну функції ШКТ.

Біфідобактерії є необхідною складовою нормальної мікрофлори кишечника та сприяють:

— підтриманню та нормалізації мікробіоценозу кишечника;

— захисту від патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів за рахунок високого ступеня прикріплення до слизової оболонки кишечника, антагоністичної активності по відношенню до патогенної та умовно-патогенної флори, продукції органічних кислот (молочної та оцтової) та зниження рівня pH в кишечнику, зменшення проникності слизової оболонки кишечника для патогенів, токсинів та алергенів, збільшення швидкості відновлення слизової оболонки;

— нормалізації травлення та моторики кишечника;

— синтезу вітамінів групи В, вітаміну К, фолієвої та нікотинової кислот;

— засвоєнню кальцію та вітаміну D;

— підтриманню імунітету.

Вітамін D 3 (холекальциферол) є жиророзчинним вітаміном, який виконує наступні функції:

— підтримує необхідні рівні кальцію і фосфору в крові для формування кісток та збереження їх будови;

— регулює м’язовий тонус;

— сприяє збереженню та відновленню цілісності епітеліального бар’єру слизової оболонки кишечника;

— бере участь у регуляції імунної активності організму;

— регулює нормальний розвиток клітин слизової оболонки кишечника.

Враховуючи вищезазначені властивості компонентів та спеціальну технологію їх запрограмованого вивільнення у кишечнику, Зафакол 3D може бути рекомендований як додатковий засіб при:

— функціональних порушеннях роботи кишечника;

— запальних явищах в слизовій оболонці кишечника;

— порушенні мікробіоценозу кишечнику в результаті прийому антибіотиків, на фоні вікових змін, соматичних та інфекційних захворювань, фізичних навантажень, впливу негативних екологічних, кліматичних, стресових та соціальних факторів.