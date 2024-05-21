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Армікор (Armicor) (369687) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Армікор (Armicor)
Ціна в місті Київ
від 352,71 грн
Без рецепта
1 шт від 352,71 грн
В наявності в 668 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот

Армікор інструкція із застосування

Характеристика

добавка дієтична до раціону харчування — додаткове джерело амінокислоти L-аргініну аспартату. Сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної, центральної і периферичної нервової систем та загальному зміцненню організму при розумових і фізичних навантаженнях. Має детоксикаційні властивості.

Рекомендації з вживання

дорослим по 10–15 мл 2 рази на добу після прийому їжі або за рекомендацією лікаря.
Термін вживання: 14–21 днів. У подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Перед вживанням потребує консультації лікаря.

Протипоказання

діти віком до 12 років, період вагітності та годування грудьми, індивідуальна чутливість до компонентів.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Армікор
Армікор рідина флакон 100 мл, №1
від 352,71 грн
В наявності в 668 аптеках
Ціни в аптеках
Армікор
Армікор рідина флакон 100 мл, №1
від 352,71 грн
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