дорослим по 10–15 мл 2 рази на добу після прийому їжі або за рекомендацією лікаря.

Термін вживання: 14–21 днів. У подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.

Не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Перед вживанням потребує консультації лікаря.