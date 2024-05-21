Армікор (Armicor) (369687) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Армікор інструкція із застосування
Характеристика
добавка дієтична до раціону харчування — додаткове джерело амінокислоти L-аргініну аспартату. Сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної, центральної і периферичної нервової систем та загальному зміцненню організму при розумових і фізичних навантаженнях. Має детоксикаційні властивості.
Рекомендації з вживання
дорослим по 10–15 мл 2 рази на добу після прийому їжі або за рекомендацією лікаря.
Термін вживання: 14–21 днів. У подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Перед вживанням потребує консультації лікаря.
Протипоказання
діти віком до 12 років, період вагітності та годування грудьми, індивідуальна чутливість до компонентів.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.