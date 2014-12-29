Бинт еластичний малої розтяжності (Small bandage elastic stretchability) (369624) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 106,50 грн
Без рецепта
1 шт від 106,50 грн 1 шт від 115,69 грн 1 шт від 115,69 грн 1 шт від 58,07 грн 1 шт від 31,30 грн 1 шт від 15,87 грн 1 шт від 14,89 грн 1 шт від 37,89 грн 1 шт від 118,50 грн 1 шт від 32,60 грн 1 шт від 52,60 грн 1 шт від 49,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Форма випуску
5 см х 5 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби