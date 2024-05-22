Вітаглюкан (Vitaglucan) (369410) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вітаглюкан інструкція із застосування
Характеристика
збалансоване поєднання складових підтримує оптимальну роботу імунної системи у період поширення застудних захворювань, а також у разі незбалансованого харчування, зниження апетиту, хронічної втоми.
Бета-глюкан підтримує здоров’я імунної системи.
Соки зі стиглих плодів груш та яблук, які входять до складу сиропу, виробляються із застосуванням дбайливого методу концентрації, щоб забезпечити максимальне збереження біологічно активних речовин. Сироп виготовляється без будь-яких добавок і консервантів.
Виробник надає великого значення якості своєї продукції. Під час вибору інгредієнтів використовується тільки високоякісна сировина.
Форма випуску пристосована для людей, які мають проблеми з ковтанням.
Рекомендації з вживання
може бути включена до раціону харчування дітей віком від 3 років та дорослих як додаткове джерело бета-глюкану та біологічно активних речовин обліпихи, що є компонентами антиоксидантної системи захисту організму, сприяють захисту клітин від оксидативного стресу.
Рекомендована щоденна порція містить:
|Інгредієнт
|5 мл (ml)
|10 мл (ml)
|Порошок устричного гриба (глива — Pleurotus ostreatus), що містить бета-глюкан
|250,0 мг (mg)
118,2 мг (mg)
|500,0 мг (mg)
236,4 мг (mg)
|Висушений обліпиховий сік (Hippóphaë rhamnóides)
|200,0 мг (mg)
|400,0 мг (mg)
Спосіб споживання та рекомендована кількість для щоденного споживання:
дітям віком 3–12 років: 5 мл (ml) 1 р/добу натще або за рекомендацією лікаря.
дітям віком від 12 років та дорослим: 5 мл (ml) 2 р/добу на добу натще або за рекомендацією лікаря.
Перед вживанням добре струсити. Сироп можна вживати нерозбавленим, а також з водою або йогуртом.
Тривалість споживання визначається лікарем індивідуально.
Застереження до споживання: не слід вживати при підвищеній чутливості до складових, дітям віком до 3 років. Вагітні або жінки, які годують грудним молоком, перед вживанням цього продукту повинні проконсультуватися з лікарем. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не вживайте після закінчення терміну придатності. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці. Після відкриття зберігати в холодильнику і використовувати протягом 20 діб.