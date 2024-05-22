може бути включена до раціону харчування дітей віком від 3 років та дорослих як додаткове джерело бета-глюкану та біологічно активних речовин обліпихи, що є компонентами антиоксидантної системи захисту організму, сприяють захисту клітин від оксидативного стресу.

Рекомендована щоденна порція містить :



Інгредієнт 5 мл (ml) 10 мл (ml) Порошок устричного гриба (глива — Pleurotus ostreatus), що містить бета-глюкан 250,0 мг (mg)

118,2 мг (mg) 500,0 мг (mg)

236,4 мг (mg) Висушений обліпиховий сік (Hippóphaë rhamnóides) 200,0 мг (mg) 400,0 мг (mg)