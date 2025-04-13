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Гель алое Чудесник (Aloe gel Miracle)
2 препарати
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ЗАСІБ ДЛЯ РУК З АНТИБАКТЕРИАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ "ГЕЛЬ АЛОЕ ЧУДЄСНІК"
250 мл №1
Селком
Немає в наявності
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ЗАСІБ ДЛЯ РУК З АНТИБАКТЕРИАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ "ГЕЛЬ АЛОЕ ЧУДЄСНІК"
50 мл №1
Селком
Немає в наявності
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Пакування
50 мл
250 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Селком
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Реєстрація
12.2-18-1/6902 від 02.04.2020
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