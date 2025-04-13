Катетер аспіраційний Волес (Aspiration catheter Voles)
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 16 №1Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 8 №1Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 14 №1Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 18 №1Great Mountain Medical Instruments
Характеристики
Виробник
Great Mountain Medical Instruments
Форма випуску
Розмір 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби