катетери аспіраційні

Катетер аспіраційний Волес (Aspiration catheter Voles)

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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 8,42 грн
в 7 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 5,19 грн
в 4 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
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Розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 7,30 грн
в 2 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 9,05 грн
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Ціни в Київ
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Характеристики
Виробник
Great Mountain Medical Instruments
Форма випуску
Розмір 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби