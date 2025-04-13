Гігієнічна дезінфекція:

На сухі руки нанести 3 мл засобу та втирати протягом 30 секунд.

Хірургічна дезінфекція рук:

Перед використанням засобу необхідно вимити руки і передпліччя, з використанням рідкого мила, витерти насухо за допомогою одноразового паперового рушника. На сухі чисті руки і передпліччя нанести 2 порціями 5–6 мл засобу, втирати засіб 1,5 хвилин за технікою хірургічної обробки рук, підтримуючи шкіру зволоженою засобом протягом усього часу обробки. Перед надяганням руковичок дочекатися повного висихання шкіри.

Дезінфекція шкіри пацієнта:

Поверхня шкіри, яка потребує обробки, повністю змочується засобом. Час експозиції становить не менше 15 секунд, якщо шкіра багата на сальні залози — не менше 10 хв.

Антисептична обробка шкіри ніг:

Профілактичну обробку шкіри ніг (стопи) здійснюють ватними тампонами (окремо для кожної ступні), добре змоченими засобами, ретельно обробляючи ними кожну ступню. Час обробки кожної ступні — не менше 30 с.