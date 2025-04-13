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Вертосепт 1 (Vertocept 1)

2 препарати
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ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "VERTOSEPT 1 (ВЕРТОСЕПТ 1)"
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "VERTOSEPT 1 (ВЕРТОСЕПТ 1)"
Розчин флакон 1000 мл з помпою-дозатором №1
Вертекс
Немає в наявності
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "VERTOSEPT 1 (ВЕРТОСЕПТ 1)"
ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "VERTOSEPT 1 (ВЕРТОСЕПТ 1)"
Розчин флакон 1000 мл №1
Вертекс
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Інструкція вказана для ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "VERTOSEPT 1 (ВЕРТОСЕПТ 1)" розчин флакон 1000 мл з помпою-дозатором №1

Вертосепт 1 інструкція із застосування

Інструкція вказана для ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ "VERTOSEPT 1 (ВЕРТОСЕПТ 1)" розчин флакон 1000 мл з помпою-дозатором №1

Склад

Спирт етиловий — 5%, 1-пропанол— 45%, 2-пропанол— 25%, регулятор кислотності, вода очищена до 100%.

Спосіб застосування

Гігієнічна дезінфекція:

Обробку шкіри рук проводять методом нанесення або розпилювання на шкіру рук близько 3 мл засобу та втирання протягом 30 секунд.

Хірургічна дезінфекція рук:

Перед використанням засобу необхідно вимити руки і передпліччя, з використанням мила, витерти насухо за допомогою одноразового паперового рушника. На сухі чисті руки і передпліччя нанести 2 порціями 5–6 мл засобу, втирати засіб 1,5 хвилин за технікою хірургічної обробки рук, підтримуючи шкіру зволоженою засобом протягом усього часу обробки. Перед надяганням руковичок дочекатися повного висихання шкіри.

Швидка дезінфекція поверхонь:

Проводять методом протирання або зрошення, підтримуючи поверхню (стін, полів, приміщень, меблів тощо) зволоженою протягом 30 секунд. Норма витрат засобу не повинна перевищувати 50 мл/м2 (в середньому 30–40 мл/м2), яка підлягає обробці. Загальна кількість засобу в приміщенні, не повинна перевищувати 100 мл на 1 м2 площі приміщення. Після завершення часу експозиції змивати засіб не обов’язково.

Швидка дезінфекція виробів медичного призначення, у тому числі інструментів:

Проводять методом протирання або зрошення (за наявності розпилювача), підтримуючи поверхню виробу, інструменту тощо зволоженою протягом 30 секунд. Після завершення часу експозиції змивати засіб не обов’язково.

Характеристики
Виробник
Вертекс
Форма випуску
Розчин
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
1000 мл
Реєстрація
12.2-18-5/16872 від 28.07.2020