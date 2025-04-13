Гігієнічна дезінфекція:

Обробку шкіри рук проводять методом нанесення або розпилювання на шкіру рук близько 3 мл засобу та втирання протягом 30 секунд.

Хірургічна дезінфекція рук:

Перед використанням засобу необхідно вимити руки і передпліччя, з використанням мила, витерти насухо за допомогою одноразового паперового рушника. На сухі чисті руки і передпліччя нанести 2 порціями 5–6 мл засобу, втирати засіб 1,5 хвилин за технікою хірургічної обробки рук, підтримуючи шкіру зволоженою засобом протягом усього часу обробки. Перед надяганням руковичок дочекатися повного висихання шкіри.

Швидка дезінфекція поверхонь:

Проводять методом протирання або зрошення, підтримуючи поверхню (стін, полів, приміщень, меблів тощо) зволоженою протягом 30 секунд. Норма витрат засобу не повинна перевищувати 50 мл/м2 (в середньому 30–40 мл/м2), яка підлягає обробці. Загальна кількість засобу в приміщенні, не повинна перевищувати 100 мл на 1 м2 площі приміщення. Після завершення часу експозиції змивати засіб не обов’язково.

Швидка дезінфекція виробів медичного призначення, у тому числі інструментів:

Проводять методом протирання або зрошення (за наявності розпилювача), підтримуючи поверхню виробу, інструменту тощо зволоженою протягом 30 секунд. Після завершення часу експозиції змивати засіб не обов’язково.