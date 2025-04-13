Печиво/бісквіти злакові

Коржики рисові Мілупа (Rice cakes Milupa)

3 препарати
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КОРЖИКИ РИСОВІ З МОРКВОЮ ТА ЯБЛУКОМ MILUPA
КОРЖИКИ РИСОВІ З МОРКВОЮ ТА ЯБЛУКОМ MILUPA
40 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
КОРЖИКИ РИСОВІ З ГРУШЕЮ ТА ЯГОДАМИ MILUPA
КОРЖИКИ РИСОВІ З ГРУШЕЮ ТА ЯГОДАМИ MILUPA
40 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
Коржики рисові з яблуком Milupa
Коржики рисові з яблуком Milupa
40 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
40 г
Дитяче харчування