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Печиво/бісквіти злакові
Коржики рисові Мілупа (Rice cakes Milupa)
3 препарати
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КОРЖИКИ РИСОВІ З МОРКВОЮ ТА ЯБЛУКОМ MILUPA
40 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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КОРЖИКИ РИСОВІ З ГРУШЕЮ ТА ЯГОДАМИ MILUPA
40 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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Коржики рисові з яблуком Milupa
40 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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Виробник
Danone
Нутриция Украина
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
40 г
Дитяче харчування
Печиво/бісквіти злакові
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