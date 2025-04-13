дієтична добавка Лактакол може бути рекомендована для включення в раціон харчування дітей від народження як додаткове джерело ферменту лактази при несприйнятливості до молока, яка зумовлена фізіологічним дефіцитом лактази, яка розщеплює молочний цукор (лактозу) при годуванні немовлят з моменту народження до 4 міс, або з метою підтримки нормального функціонального стану ШКТ при станах, що супроводжуються підвищеним газоутворенням і здуттям живота.

Не є лікарським засобом. Лактакол не призначений для лікування, не має застосовуватися як заміна повноцінного раціону харчування. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживати після закінчення строку придатності.

Лактакол є ферментом, який руйнується під впливом температури, тому його не слід додавати до гарячої їжі або рідини. Не варто використовувати з надто гарячим або холодним молоком.

Рекомендовано немовлятам з моменту народження до 3–4 міс. Перед вживнням натиснути на ковпачок та добре збовтати, за допомогою піпетки набрати 0,5 мл р-ну та давати немовляті перед кожним годуванням або додати до харчової суміші, грудного молока (див. піктограму на дні коробки). Добова потреба в продукті індивідуальна і залежить від віку, маси тіла і стану здоров’я немовляти (від народження). Добова доза дієтичної добавки визначається і контролюється лікарем. Перед вживанням флакон необхідно збовтати.

Не перевищувати рекомендованої добової дози.

Тривалість вживання узгоджувати з лікарем.