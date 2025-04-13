Лактакол (Lactacol)
Лактакол інструкція із застосування
Склад
Разова доза 0,5 мл містить: лактази (β-галактозидази) — 700 ALU.
Склад: у флаконі: соняшникова олія, вітамін Е; у кришці: лактаза (β-галактозидаза), антизлежувачі: целюлоза, магнію стеарат.
Без ГМО.
Характеристика
лактоза (молочний цукор) — це природний цукор, який міститься в багатьох харчових продуктах, найбільш поширені з яких молоко (грудне, коров’яче, козяче) і молочні продукти (йогурти, кефіри, сирки, деякі молочні суміші й каші), а також інші продукти харчування.
Непереносимість лактози (молочного цукру) є харчовою непереносимістю, тобто коли лактоза (молочний цукор), спожита із харчовими продуктами, не засвоюється або засвоюється тільки частково. Причиною цього є знижений або відсутній синтез в організмі ферменту лактази, який зазвичай утворюється в тонкій кишці. Даний травний фермент розщеплює лактозу в процесі травлення на два моносахариди — галактозу й глюкозу (виноградний цукор). Якщо цього не відбувається, то лактоза в незміненому вигляді потрапляє до товстої кишки і зброджується кишковими бактеріями, внаслідок чого утворюються метан і вуглекислий газ, які спричиняють здуття, бурчання в животі, пронос, кишкові коліки.
Лактаза, що входить до складу Лактакол, виконує ферментативну функцію з розщеплення лактози при недостатньому або відсутньому природному синтезі в ентероцитах тонкої кишки. Таким чином, якщо є проблеми з перетравлюванням лактози, лактаза поліпшує її засвоєння й усуває побічні реакції, що виникають при вищезгаданих порушеннях функціонального стану.
Токоферол (вітамін Е) — активний антиоксидант, який справляє антиокисний вплив на внутрішньоклітинні ліпіди та захищає їх від пероксидації.
Соняшникова олія — рослинна олія, до складу якої входять цінні для організму поживні речовини, а також вітаміни груп А, D, E і F.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка Лактакол може бути рекомендована для включення в раціон харчування дітей від народження як додаткове джерело ферменту лактази при несприйнятливості до молока, яка зумовлена фізіологічним дефіцитом лактази, яка розщеплює молочний цукор (лактозу) при годуванні немовлят з моменту народження до 4 міс, або з метою підтримки нормального функціонального стану ШКТ при станах, що супроводжуються підвищеним газоутворенням і здуттям живота.
Не є лікарським засобом. Лактакол не призначений для лікування, не має застосовуватися як заміна повноцінного раціону харчування. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживати після закінчення строку придатності.
Лактакол є ферментом, який руйнується під впливом температури, тому його не слід додавати до гарячої їжі або рідини. Не варто використовувати з надто гарячим або холодним молоком.
Рекомендовано немовлятам з моменту народження до 3–4 міс. Перед вживнням натиснути на ковпачок та добре збовтати, за допомогою піпетки набрати 0,5 мл р-ну та давати немовляті перед кожним годуванням або додати до харчової суміші, грудного молока (див. піктограму на дні коробки). Добова потреба в продукті індивідуальна і залежить від віку, маси тіла і стану здоров’я немовляти (від народження). Добова доза дієтичної добавки визначається і контролюється лікарем. Перед вживанням флакон необхідно збовтати.
Не перевищувати рекомендованої добової дози.
Тривалість вживання узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
не рекомендується при підвищеній чутливості до складових компонентів.
Умови зберігання
у сухому, захищеному від світла місці, подалі від нагрівання, при температурі не вище 25 °С.
Після відкриття флакону зберігати не більше 5 днів при температурі не вище 25 °С.