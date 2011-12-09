Відріз марлевий (Gauze cut) (365257) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 58,44 грн
Без рецепта
1 шт від 58,44 грн 1 шт від 24,37 грн 1 шт від 13,02 грн 1 шт від 35,41 грн 1 шт від 39,97 грн 1 шт від 111,80 грн 1 шт від 90,51 грн 1 шт від 27,97 грн 1 шт від 46,26 грн 1 шт від 37,37 грн 1 шт від 25,55 грн 1 шт від 32,14 грн 1 шт від 48,09 грн 1 шт від 26,61 грн 1 шт від 44,74 грн 1 шт від 18,68 грн 1 шт від 19,25 грн 1 шт від 92,45 грн 1 шт від 9,03 грн 1 шт від 121,35 грн 1 шт від 22,03 грн 1 шт від 9,29 грн 1 шт від 28,80 грн 1 шт від 98,00 грн 1 шт від 15,92 грн 1 шт від 9,07 грн 1 шт від 148,40 грн 1 шт від 65,50 грн 1 шт від 42,08 грн 1 шт від 116,00 грн 1 шт від 34,88 грн 1 шт від 12,90 грн 1 шт від 28,32 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
5 м х 90 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
6672/2007 від 09.12.2011