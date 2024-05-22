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Емульсія для обличчя зволожуюча ультралегка (Ultra-light moisturizing face emulsion) (364855) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Емульсія для обличчя зволожуюча ультралегка (Ultra-light moisturizing face emulsion)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте