Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеЕмульсія для обличчя зволожуюча ультралегка (Ultra-light moisturizing face emulsion) Емульсія для обличчя зволожуюча ультралегка (Ultra-light moisturizing face emulsion) (364855) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elfa Pharm Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте