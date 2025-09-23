Бананова маска сприяє нормалізації клітинного обміну, живить, зволожує шкіру, зберігаючи її пружність і еластичність.

Головна діюча речовина маски — банан. Банани містять безліч корисних речовин: з’єднання калію, кальцію, заліза і фосфору, вітамін С, бета-каротин, вітаміни B1, B2, B5, PP і E. Калій відповідальний за надходження в клітини поживних речовин і виведення токсинів, фосфор покращує зовнішній вигляд шкіри , вітаміни групи B живлять, зволожують і заспокоюють шкіру, фотостероли вирівнюють мікрорельєф, зменшують зморшки.