Маска Банан живлення (Mask Banana nutrition)
Маска Банан живлення інструкція із застосування
Маска косметична зволожуюча “Банан” ТМ BEAUTYDERM
Бананова маска сприяє нормалізації клітинного обміну, живить, зволожує шкіру, зберігаючи її пружність і еластичність.
Головна діюча речовина маски — банан. Банани містять безліч корисних речовин: з’єднання калію, кальцію, заліза і фосфору, вітамін С, бета-каротин, вітаміни B1, B2, B5, PP і E. Калій відповідальний за надходження в клітини поживних речовин і виведення токсинів, фосфор покращує зовнішній вигляд шкіри , вітаміни групи B живлять, зволожують і заспокоюють шкіру, фотостероли вирівнюють мікрорельєф, зменшують зморшки.
Спосіб застосування
Відкрийте упаковку і нанесіть маску рівномірним шаром на очищене обличчя, через 10–15 хвилин змийте теплою водою.
Склад
Water, Olive oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Musa Sapientum (Plantain) Fruit Extract Shea Butter, Coconut Oil, Thea Sinensis L. Extract, D-panthenol, Tocopherol Acetate, Retinyl Palmitate, Cetearth-20,Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Disodium EDTA, Parfum.