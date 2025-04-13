Дієтичні добавки — імуномодулятори

Імунотонік (Immunotonic)

Фіточай "Ключі Здоров'я" 1,5 г фільтр-пакет "імунотонік" №20
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 38,50 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки