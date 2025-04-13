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Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Кліматонік (Klimatonic)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 64
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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