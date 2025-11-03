Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Лактен-лор (Lakten-lor)

ЛАКТЕН-ЛОР таблетки жувальні №24
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Lallemand Health Solutions
Дієтичні добавки
Форма випуску
Таблетки жувальні
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
24 шт.