Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяВода міцеллярна Аква мед (Micellar water Aqua med) Вода міцеллярна Аква мед (Micellar water Aqua med) (361899) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 105,90 грн Без рецепта 1 шт від 105,90 грн В наявності в 32 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elfa Pharm Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя