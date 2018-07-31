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Бюст ліфт крем Ліерак (Bust lift cream Lierac) (361892) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бюст ліфт крем Ліерак (Bust lift cream Lierac)
Ціна в місті Київ
від 855,85 грн
Без рецепта
1 шт від 855,85 грн
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури