Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломАнтицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігуриБюст ліфт крем Ліерак (Bust lift cream Lierac) Бюст ліфт крем Ліерак (Bust lift cream Lierac) (361892) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 855,85 грн Без рецепта 1 шт від 855,85 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lierac Об'єм 75 мл Косметичні засоби 2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури