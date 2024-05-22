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Ензібар 6 (Enzybar 6) (361807) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ензібар 6 (Enzybar 6)
Ціна в місті Київ
від 143,96 грн
Без рецепта
20 шт від 143,96 грн 10 шт від 76,58 грн
В наявності в 799 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ