Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТЕнзібар дієта (Enzybar diet) Ензібар дієта (Enzybar diet) (361805) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Delta Medical Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ