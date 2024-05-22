Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейГель для активації росту вій Ай кеа (Gel for activating eyelash growth Eye care) Гель для активації росту вій Ай кеа (Gel for activating eyelash growth Eye care) (361728) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 757,04 грн Без рецепта 1 шт від 757,04 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoires Contapharm Вага 8 г Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей