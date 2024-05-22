Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТДегазол Гас-стоп (Degasol Gas-stop)

Дегазол Гас-стоп (Degasol Gas-stop) (361202) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Дегазол Гас-стоп (Degasol Gas-stop)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ