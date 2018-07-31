Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейДіоптіфатіг гель-крем Ліерак (Dioptifatig gel-cream Lierac) Діоптіфатіг гель-крем Ліерак (Dioptifatig gel-cream Lierac) (360974) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 519,12 грн Без рецепта 1 шт від 519,12 грн В наявності в 33 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lierac Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей