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Діоптіфатіг гель-крем Ліерак (Dioptifatig gel-cream Lierac) (360974) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Діоптіфатіг гель-крем Ліерак (Dioptifatig gel-cream Lierac)
Ціна в місті Київ
від 519,12 грн
Без рецепта
1 шт від 519,12 грн
В наявності в 33 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей