Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейГідраженіст для контуру очей Лієрак (Hydragenist for eye contour Lierac) Гідраженіст для контуру очей Лієрак (Hydragenist for eye contour Lierac) (360968) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 754,12 грн Без рецепта 1 шт від 754,12 грн В наявності в 27 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lierac Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей