Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБрокколі форте (Broccoli forte) Брокколі форте (Broccoli forte) (360634) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 80 шт, 0,6 г Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Нанофармація Форма випуску Таблетки Дозування 0,6 г Кількість штук в упаковці 80 шт. Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії