КітВіт вітамін B6 та магній (KitVit vitamin B6 and magnesium)
КітВіт вітамін B 6 та магній інструкція із застосування
Склад
Склад: 1 соломинка містить:
Магній — 188 mg (мг)
Вітамін В6 — 0,7 mg (мг)
Вітамін B2 — 0,7 mg (мг)
Інгредієнти: підсолоджувачі (еритрол, сукралоза); регулятор кислотності (лимонна кислота); магнію гідроксид; регулятор кислотності (натрію гідрокарбонат); кукурудзяний крохмаль; ароматизатори; натуральні барвники (лікопін із томатів, порошок буряка); L–аскорбінова кислота; піридоксину гідрохлорид; рибофлавін. Не містить цукру, глютену та лактози.
Рекомендації з вживання
Чудова можливість зміцнити організм вітамінним коктейлем!
Смачна та корисна вітамінна соломинка КітВіт містить потужну комбінацію з магнію, вітамінів В6 та В2.
Для попередження дефіциту магнію, вітамінів В6 та В2 в раціонах харчування дітей та дорослих.
Магній та В6 сприяють нормальній психологічній діяльності та зниженню втоми і втомлюванності.
Вітаміни В6 та В2 необхідні для нормального функціонування центральної та периферичної нервової системи.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 3 до 7 років — по 1 соломинці на добу, дітям старше 7 років та дорослим — по 1–2 соломинки на добу.
Спосіб використання:
1. Налити одну склянку води (не менше 200 мл).
2. Зняти фольгову обгортку.
3. Опустити соломинку у воду і насолоджуватися приємним смаком!
Термін споживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджувати з лікарем.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не слід вживати дітям та дорослим, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту. Жінкам під час вагітності та грудного вигодовування обов’язкова консультація лікаря.
Дієтична добавка не призначена для лікування, не повинна застосовуватися як заміна повноцінному раціону харчування.
Надмірне споживання може спричинити розлад шлунку та/або послаблюючий ефект.
Пластикова трубочка (соломинка) та її фольгова обгортка не є їстівними.
Перед споживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці.