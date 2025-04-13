Чудова можливість зміцнити організм вітамінним коктейлем!

Смачна та корисна вітамінна соломинка КітВіт містить потужну комбінацію з магнію, вітамінів В 6 та В 2 .

Для попередження дефіциту магнію, вітамінів В 6 та В 2 в раціонах харчування дітей та дорослих.

Магній та В 6 сприяють нормальній психологічній діяльності та зниженню втоми і втомлюванності.

Вітаміни В 6 та В 2 необхідні для нормального функціонування центральної та периферичної нервової системи.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям віком від 3 до 7 років — по 1 соломинці на добу, дітям старше 7 років та дорослим — по 1–2 соломинки на добу.

Спосіб використання :

1. Налити одну склянку води (не менше 200 мл).

2. Зняти фольгову обгортку.

3. Опустити соломинку у воду і насолоджуватися приємним смаком!

Термін споживання : 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджувати з лікарем.