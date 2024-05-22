Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеГіалурон для обличчя (Hyaluron for the face) Гіалурон для обличчя (Hyaluron for the face) (358845) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 364,70 грн Без рецепта 7 шт від 364,70 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ОКСАМИТ 2013 ЧП Кількість штук в упаковці 7 шт. Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте