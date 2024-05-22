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Гіалурон для обличчя (Hyaluron for the face) (358845) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гіалурон для обличчя (Hyaluron for the face)
Ціна в місті Київ
від 364,70 грн
Без рецепта
7 шт від 364,70 грн
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Кількість штук в упаковці
7 шт.
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте