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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняАлтей К (Altay K)

Алтей К (Altay K) (358759) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Алтей К (Altay K)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт, 250 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання