Маска Невідкладне відновлення волосся (Mask Emergency hair recovery)
Маска Невідкладне відновлення волосся інструкція із застосування
NIGHT MASK ТМ Hair Trend Нічна маска екстрене відновлення для всіх типів волосся
Нічна маска екстрене відновлення волосся має інтенсивну тривалу дію, з легкістю усуває ушкоджене волосся. Завдяки інноваційній формулі, активні компоненти глибоко проникають в структуру локонів в кутікул волосся, що забеспечує живлення, а також відновлення волосся по всій довжині. Маска має кремову консистенцію, що дозволяє легко розподілити її по всій поверхні волосся. Інноваційний комплекс олій та кератину добре кондиціонує, відновлює, зволожує і не обтяжує волосся. Маска надає волоссю надзвичайного блиску, вже після першого застосування ви відзначите, що локони виглядають оновленими і сяючими.
Спосіб використання
Нанести необхідну кількість маски на зволожене, попередьо вимите волосся, особливу увагу приділити кінчикам. Залишити на 4–9 годин. Ретельно змити теплою водою, за необхідністю додати шампунь. Використовувати 1 раз на тиждень.
Склад
Aqua, Cetearyl Alcohol, Coconut Oil, Hydrolized Keratin, Jojoba Oil, Wheat Germ Oil, Argan Oil, ArctiumLappa Root Extract, Behentrimonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Phenyl Trimethicone, Phytoceramides Sunflower, D-panthenol, Tocopherol Acetate, Nicotinic Acid, Pyridoxine, Ceteareth-20, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Parfum, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolilone, Methylisothiazolinone.