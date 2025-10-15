Нічна маска екстрене відновлення волосся має інтенсивну тривалу дію, з легкістю усуває ушкоджене волосся. Завдяки інноваційній формулі, активні компоненти глибоко проникають в структуру локонів в кутікул волосся, що забеспечує живлення, а також відновлення волосся по всій довжині. Маска має кремову консистенцію, що дозволяє легко розподілити її по всій поверхні волосся. Інноваційний комплекс олій та кератину добре кондиціонує, відновлює, зволожує і не обтяжує волосся. Маска надає волоссю надзвичайного блиску, вже після першого застосування ви відзначите, що локони виглядають оновленими і сяючими.