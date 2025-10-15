Маска Томат відбілювання (Mask Tomato whitening)
Маска косметична відбілююча “Томат” ТМ BEAUTYDERM
Томатна маска оновлює колір обличчя, звужує пори, регулює роботу сальних залоз, прискорює загоєння прищів і запалень, вирівнює тон шкіри, роблячи його більш свіжим, висвітлює пігментацію і постакне, Нейтралізує шкідливий вплив УФ променів і вільних радикалів.
Головне діюча речовина маски — томат. Томати містять велику кількість вітамінів і корисних речовин, відмінно підходять для догляду за проблемною, жирною і комбінованою шкірою, допомагають запобігти появі зморшок і розгладити існуючі.
Спосіб застосування
Відкрийте упаковку і нанесіть маску рівномірним шаром на очищене обличчя, через 10–15 хвилин змийте теплою водою.
Склад
Water, Olive oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Solanum Lycopersicum Extract, Shea Butter, Coconut Oil, Cananga Odorata Extract, D-panthenol, Tocopherol Acetate, Cetearth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Ascorbic Acid, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Disodium EDTA, Parfum.