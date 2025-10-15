Томатна маска оновлює колір обличчя, звужує пори, регулює роботу сальних залоз, прискорює загоєння прищів і запалень, вирівнює тон шкіри, роблячи його більш свіжим, висвітлює пігментацію і постакне, Нейтралізує шкідливий вплив УФ променів і вільних радикалів.

Головне діюча речовина маски — томат. Томати містять велику кількість вітамінів і корисних речовин, відмінно підходять для догляду за проблемною, жирною і комбінованою шкірою, допомагають запобігти появі зморшок і розгладити існуючі.