Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГЛИНА ЧОРНА З АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ І ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ-ВЕРА тм "ELEN COSMETICS" ГЛИНА ЧОРНА З АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ І ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ-ВЕРА тм "ELEN COSMETICS" (358330) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Натурпро Вага 40 г Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя