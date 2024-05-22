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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГЛИНА ЧОРНА З АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ І ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ-ВЕРА тм "ELEN COSMETICS"

ГЛИНА ЧОРНА З АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ І ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ-ВЕРА тм "ELEN COSMETICS" (358330) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
ГЛИНА ЧОРНА З АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ І ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ-ВЕРА тм "ELEN COSMETICS"
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Вага
40 г
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя