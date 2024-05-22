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Астрацитрон бронхо (Astracitron broncho) (357949) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Астрацитрон бронхо (Astracitron broncho)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Пастилки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання