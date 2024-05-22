Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівДієтичні добавки, що містять йод і фолієву кислотуЕмбрія фол (Embria fol)

Ембрія фол (Embria fol) (357867) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Ембрія фол (Embria fol)
Ціна в місті Київ
від 279,19 грн
Без рецепта
150 шт, 100 мг від 279,19 грн 90 шт, 100 мг від 239,40 грн
В наявності в 137 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
100 мг
Кількість штук в упаковці
150 шт.
Дієтичні добавки
2.3.1 Дієтичні добавки, що містять йод і фолієву кислоту

Ембрія фол інструкція із застосування

Показання до застосування

Додаткове джерело фолієвої кислоти та йоду, особливо жінкам, які планують вагітність, вагітним і в період лактації.

Склад

L-метилфолат — 208,0 мкг (еквівалентно 200 мкг фолієвої кислоти), фолієва кислота — 200,0 мкг, калію йодид — 262,0 мкг (еквівалентно 200 мкг йоду), допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

L-Метилфолат — найбільш біологічно активна форма фолієвої кислоти, яка може подолати гематоенцефалічний бар’єр. Є домінуючою мікронутрієнтною формою фолату, яка циркулює в плазмі крові і приймає участь у біологічних процесах. Необхідний для підтримки здоров’я серцево-судинної і нервової систем, а також для правильного клітинного поділу.

Фолієва кислота особливо необхідна на самому ранньому етапі зародження життя, а також в період зростання і розвитку людського плоду. Вона приймає участь у кровотворенні, забезпечує білковий обмін речовин, біосинтез РНК і ДНК, що важливо для зростаючих тканин. Її нестача призводить до накопичення в плазмі крові гомоцистеїну, який є індикатором атеросклеротичних змін. Відсутність дефіциту фолієвої кислоти під час вагітності істотно знижує ризик виникнення у дитини вроджених вад (у тому числі дефекту нервової трубки, Spina bifida), гіпотрофії і недоношеності.

Йод необхідний для здорового розвитку мозку дітей під час внутрішньоутробного розвитку і в ранньому віці. Потреба жінок в йоді значно зростає під час вагітності у зв’язку з необхідністю забезпечити його надходження плоду в достатніх кількостях. Дефіцит йоду може викликати порушення обміну речовин як у матері, так і у дитини, відставання в розумовому і фізичному розвитку дитини.

Необхідність у фолієвій кислоті та йоді значно підвищується в період вагітності та під час годування грудьми і не може бути компенсована в достатній кількості за допомогою здорового і повноцінного харчування. Додатковий прийом фолієвої кислоти і йоду дозволяє значно знизити ризик розвитку дефекту нервової трубки, порушення розумового і фізичного розвитку дитини. Тому лікарі-гінекологи, ендокринологи та інші фахівці рекомендують всім жінкам репродуктивного віку, вагітним та жінкам, які годують грудьми, приймати 400 мкг фолієвої кислоти і 200 мкг йоду щодня (що відповідає 1 таблетці ЕМБРіЯ® фол).

Спосіб застосування

Приймати не пізніше ніж за 4 тижні до початку запланованої вагітності по 1 таблетці під час сніданку. Курс вживання ЕМБРіЯ® фол — мінімум до 12 тижнів вагітності.

Якщо Ви застосовували контрацептиви, а зараз плануєте вагітність, то вживання ЕМБРіЯ® фол необхідно почати одразу після закінчення прийому контрацептивів.

Форма випуску

Таблетки 0,1 г № 150.

Термін придатності

36 місяців.

ЕМБРІЯ ФОЛ
ЕМБРІЯ ФОЛ таблетки 100 мг, №150
від 279,19 грн
В наявності в 137 аптеках
Ціни в аптеках
ЕМБРІЯ ФОЛ
ЕМБРІЯ ФОЛ таблетки 100 мг, №150
від 279,19 грн
Забронювати
Забронювати