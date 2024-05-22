L-Метилфолат — найбільш біологічно активна форма фолієвої кислоти, яка може подолати гематоенцефалічний бар’єр. Є домінуючою мікронутрієнтною формою фолату, яка циркулює в плазмі крові і приймає участь у біологічних процесах. Необхідний для підтримки здоров’я серцево-судинної і нервової систем, а також для правильного клітинного поділу.

Фолієва кислота особливо необхідна на самому ранньому етапі зародження життя, а також в період зростання і розвитку людського плоду. Вона приймає участь у кровотворенні, забезпечує білковий обмін речовин, біосинтез РНК і ДНК, що важливо для зростаючих тканин. Її нестача призводить до накопичення в плазмі крові гомоцистеїну, який є індикатором атеросклеротичних змін. Відсутність дефіциту фолієвої кислоти під час вагітності істотно знижує ризик виникнення у дитини вроджених вад (у тому числі дефекту нервової трубки, Spina bifida), гіпотрофії і недоношеності.

Йод необхідний для здорового розвитку мозку дітей під час внутрішньоутробного розвитку і в ранньому віці. Потреба жінок в йоді значно зростає під час вагітності у зв’язку з необхідністю забезпечити його надходження плоду в достатніх кількостях. Дефіцит йоду може викликати порушення обміну речовин як у матері, так і у дитини, відставання в розумовому і фізичному розвитку дитини.

Необхідність у фолієвій кислоті та йоді значно підвищується в період вагітності та під час годування грудьми і не може бути компенсована в достатній кількості за допомогою здорового і повноцінного харчування. Додатковий прийом фолієвої кислоти і йоду дозволяє значно знизити ризик розвитку дефекту нервової трубки, порушення розумового і фізичного розвитку дитини. Тому лікарі-гінекологи, ендокринологи та інші фахівці рекомендують всім жінкам репродуктивного віку, вагітним та жінкам, які годують грудьми, приймати 400 мкг фолієвої кислоти і 200 мкг йоду щодня (що відповідає 1 таблетці ЕМБРіЯ® фол).