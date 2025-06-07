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Крем для сосків hebaСare (хебаКеа) (hebaСare nipple cream)
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від
228,00
грн
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Характеристики
Виробник
Hebacare Gmbh
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
Реєстрація
602-123-20-3/5335 від 15.03.2019
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
228,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Крем для сосків hebaСare в інших містах
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