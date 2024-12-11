Рупатадин швидко всмоктується після введення середньої дози 5 мг із середнім значенням Tmax 0,5 години після прийому. Середнє значення Cmax становило 2,5 нг/мл після одноразового прийому всередину. Що стосується експозиції, середня загальна площа під кривою (AUC) становила 8,86 нг•год/мл. Усі ці значення аналогічні тим, які отримані у дорослих і підлітків.

Середній період напіввиведення рупатадину у дітей становив 3,12 години, це менше, ніж для таблеток, що приймають дорослі і підлітки.

Ефект прийому їжі

Дослідження взаємодії їжі з пероральним розчином рупатадину не проводили. Дослідження впливу прийому їжі проводили у дорослих і підлітків, використовуючи рупатадин у таблетках по 10 мг. Прийом їжі посилює системний вплив рупатадину на організм (AUC) приблизно на 23%. Максимальна концентрація у плазмі крові (Сmax) у результаті прийому їжі не змінюється. Ці відмінності не мають клінічного значення.

Метаболізм і виведення

При дослідженні екскреції у дорослих 34,6% введеного рупатадину виводиться з сечею, а 60,9% з фекаліями, зібраними за 7 днів. Рупатадин піддається значному пресистемному метаболізму при пероральному шляху введення. Незмінена активна субстанція виявляється в сечі і у фекаліях лише в незначних кількостях. Це означає, що рупатадин майже повністю метаболізується. Загалом, активні метаболіти дезлоратадину та інших гідроксильованих похідних становили відповідно 27% і 48% від загального системного впливу активних речовин. Дослідження метаболізму in vitro в мікросомах печінки людини показали, що рупатадин метаболізується головним чином з участю цитохрому P450 (CYP 3A4).

Цей лікарський засіб містить сахарин натрію, тому він може бути шкідливий для зубів. Пацієнтам з рідкими спадковими формами фруктозної непереносимості, синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції або сахаразо-ізомальтазної недостатності не слід приймати цей препарат.

Лікарський засіб містить метилпарагідроксибензоат, що може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

Цей препарат містить 200 мг пропіленгліколю в кожному мл.

Одночасне застосування з будь-яким субстратом для алкогольдегідрогенази, таким як етанол, може викликати побічні ефекти у дітей віком до 5 років.

Хоча було показано, що пропіленгліколь не викликає порушення репродуктивної функції або внутрішньоутробного розвитку у тварин або людини, він може потрапити у плід та був виявлений у молоці. Як наслідок, необхіднісь призначення пропіленгліколю вагітним або пацієнткам, що годують груддю слід розглядати в кожному конкретному випадку

Пацієнтам із порушенням функції нирок або печінки необхідний медичний нагляд, оскільки повідомлялося про різні побічні явища, пов'язані з пропіленгліколем, такі як порушення функції нирок (гострий тубулярний некроз), гостра ниркова недостатність та дисфункція печінки.

Цей препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на 1 мл, тобто практично вільний від натрію.

Лікарський засіб застосовувати дітям віком від 2 до 11 років.

Оскільки недостатньо даних про застосування лікарського засобу дітям віком до 2 років, не рекомендується застосовувати його у цій віковій категорії.