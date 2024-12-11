Бліс® (Blis) (357771) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бліс ® інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Діти
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: рупатадину фумарат;
1 мл містить рупатадину фумарату 1,28 мг у перерахуванні на рупатадин 1 мг;
допоміжні речовини: натрію гідрофосфат безводний, кислота лимонна безводна, метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропіленгліколь, цукроза, сахарин натрію, ароматизатор банановий, вода очищена.
Лікарська форма
Розчин оральний.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або жовтувата рідина з запахом банана.
Фармакотерапевтична група
Інші антигістамінні препарати для системного застосування. Код АТХ R06A X28.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Рупатадин належить до другого покоління антигістамінних препаратів і є антагоністом гістаміну тривалої дії з вибірковою периферичною антагоністичною активністю до Н1-рецепторів. Деякі з його метаболітів (дезлоратадин і його гідроксильовані метаболіти) зберігають антигістамінну активність і можуть частково робити свій внесок до загальної ефективності препарату.
Дослідження рупатадину in vitro у високій концентрації показали гальмування дегрануляції опасистих клітин, спричинене імунологічними і неімунологічними подразниками, а також вихід цитокінів, зокрема TNF, із опасистих клітин і моноцитів людини. Клінічне значення спостережуваних експериментальних даних ще тільки належить підтвердити.
Фармакодинамічний ефект (зменшення площі з пухирями, антигістамінний ефект) спостерігався і через 4 тижні після лікування.
Оскільки рупатадин має здатність блокувати вивільнення гістаміну та інших медіаторів запалення, очікується, що він буде ефективним при лікуванні симптомів інших видів кропив’янки, крім хронічної спонтанної кропив’янки.
Фармакокінетика.
Діти
Рупатадин швидко всмоктується після введення середньої дози 5 мг із середнім значенням Tmax 0,5 години після прийому. Середнє значення Cmax становило 2,5 нг/мл після одноразового прийому всередину. Що стосується експозиції, середня загальна площа під кривою (AUC) становила 8,86 нг•год/мл. Усі ці значення аналогічні тим, які отримані у дорослих і підлітків.
Середній період напіввиведення рупатадину у дітей становив 3,12 години, це менше, ніж для таблеток, що приймають дорослі і підлітки.
Ефект прийому їжі
Дослідження взаємодії їжі з пероральним розчином рупатадину не проводили. Дослідження впливу прийому їжі проводили у дорослих і підлітків, використовуючи рупатадин у таблетках по 10 мг. Прийом їжі посилює системний вплив рупатадину на організм (AUC) приблизно на 23%. Максимальна концентрація у плазмі крові (Сmax) у результаті прийому їжі не змінюється. Ці відмінності не мають клінічного значення.
Метаболізм і виведення
При дослідженні екскреції у дорослих 34,6% введеного рупатадину виводиться з сечею, а 60,9% з фекаліями, зібраними за 7 днів. Рупатадин піддається значному пресистемному метаболізму при пероральному шляху введення. Незмінена активна субстанція виявляється в сечі і у фекаліях лише в незначних кількостях. Це означає, що рупатадин майже повністю метаболізується. Загалом, активні метаболіти дезлоратадину та інших гідроксильованих похідних становили відповідно 27% і 48% від загального системного впливу активних речовин. Дослідження метаболізму in vitro в мікросомах печінки людини показали, що рупатадин метаболізується головним чином з участю цитохрому P450 (CYP 3A4).
Цей лікарський засіб містить сахарин натрію, тому він може бути шкідливий для зубів. Пацієнтам з рідкими спадковими формами фруктозної непереносимості, синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції або сахаразо-ізомальтазної недостатності не слід приймати цей препарат.
Лікарський засіб містить метилпарагідроксибензоат, що може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Цей препарат містить 200 мг пропіленгліколю в кожному мл.
Одночасне застосування з будь-яким субстратом для алкогольдегідрогенази, таким як етанол, може викликати побічні ефекти у дітей віком до 5 років.
Хоча було показано, що пропіленгліколь не викликає порушення репродуктивної функції або внутрішньоутробного розвитку у тварин або людини, він може потрапити у плід та був виявлений у молоці. Як наслідок, необхіднісь призначення пропіленгліколю вагітним або пацієнткам, що годують груддю слід розглядати в кожному конкретному випадку
Пацієнтам із порушенням функції нирок або печінки необхідний медичний нагляд, оскільки повідомлялося про різні побічні явища, пов'язані з пропіленгліколем, такі як порушення функції нирок (гострий тубулярний некроз), гостра ниркова недостатність та дисфункція печінки.
Цей препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на 1 мл, тобто практично вільний від натрію.
Лікарський засіб застосовувати дітям віком від 2 до 11 років.
Оскільки недостатньо даних про застосування лікарського засобу дітям віком до 2 років, не рекомендується застосовувати його у цій віковій категорії.
Показання
Симптоматичне лікування алергічного риніту (включаючи персистуючий алергічний риніт) і кропив’янки у дітей віком від 2 до 11 років.
Протипоказання
Гіперчутливість до рупатадину або до будь-якого іншого компонента препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Досліджень взаємодії рупатадину у вигляді орального розчину у дітей не проводили.
Дослідження взаємодії були проведені тільки у дорослих та підлітків (віком від 12 років) із застосуванням рупатадину у вигляді таблеток 10 мг.
Вплив інших лікарських засобів на рупатадин
Сумісного призначення з потужними інгібіторами CYP3A4 (включаючи ітраконазол, кетоконазол, воріконазол, позаконазол, інгібітори ВІЛ-протеази, кларитроміцин, нефазодон) слід уникати. При сумісному призначенні з помірними інгібіторами CYP3A4 (еритроміцин, флуканозол, ділтіазем) слід проявляти обережність.
Сумісне призначення рупатадину у дозі 20 мг і кетоконазолу або еритроміцину посилює системний вплив рупатадину в 10 разів і останніх — у 2–3 рази. Ці комбінації не супроводжуються змінами інтервалу QT або збільшенням частоти побічних реакцій порівняно з окремим застосуванням зазначених препаратів.
Взаємодія з грейпфрутом
Одночасний прийом рупатадину в таблетках по 10 мг і грейпфрутового соку в 3,5 раза посилює загальну дію рупатадину. Це відбувається, тому що сік грейпфрута містить один або більше компонентів, що інгібують CYP3A4 і можуть підвищити концентрацію у плазмі крові препаратів, метаболізм яких здійснюється за допомогою CYP3A4, таких як рупатадин. Крім того, було висловлено припущення, що грейпфрут може впливати на кишкові транспортні системи лікарських засобів, такі як глікопротеїн-P. Не слід вживати грейпфрутовий сік одночасно з прийомом препарату.
Вплив рупатадину на інші лікарські засоби
Слід дотримуватися обережності при одночасному призначенні рупатадину з іншими лікарськими засобами, що метаболізуються і мають вузький терапевтичний індекс, оскільки дані про вплив рупатадину на інші лікарські засоби обмежені.
Взаємодія з алкоголем
Після прийому алкоголю доза рупатадину 10 мг незначним чином впливає на результати деяких тестів на психомоторну працездатність, що значно не відрізняється від впливу прийому тільки одного алкоголю. Доза 20 мг посилювала зміни, спричинені прийомом алкоголю.
Взаємодія з депресантами ЦНС
Як і у разі застосування інших антигістамінних препаратів, не можна виключити взаємодії з депресантами ЦНС.
Взаємодія зі статинами
Безсимптомне підвищення креатинфосфокінази іноді відзначали під час клінічних досліджень рупатадину. Ризик при взаємодії зі статинами (деякі з них також метаболізуються ізоферментом CYP3A4 цитохрому P450) невідомий. Тому рупатадин слід з обережністю застосовувати при одночасному призначенні зі статинами.
Взаємодія з мідазоламом
Після прийому 10 мг рупатадину в комбінації з 7,5 мг мідазоламу спостерігалося збільшення експозиції (Cmax і AUC) мідазоламу. З цієї причини рупатадин діє як легкий інгібітор CYP3A4.
Особливості застосування
Слід уникати комбінації рупатадину з потужними інгібіторами CYP3A4, і з обережністю призначати з помірними інгібіторами CYP3A4.
Може знадобитися коригування дози чутливих субстратів CYP3A4 (наприклад, симвастатин, ловастатин) і субстратів CYP3A4 з вузьким терапевтичним індексом (наприклад циклоспорин, такролімус, сиролімус, еверолімус, цизаприд), оскільки рупатадин може підвищувати концентрацію цих препаратів у плазмі крові.
Вплив рупатадину в таблетках по 10 мг на функцію серця оцінювали в дослідженні Thorough QT/QTc у дорослих, в якому рупатадин у дозі, що перевищує терапевтичну в 10 разів, не впливав на ЕКГ і тим самим не спричиняв настороженості щодо кардіологічної безпеки. Однак рупатадин слід з обережністю призначати пацієнтам з подовженням інтервалу QT, пацієнтам з нескоригованою гіпокаліємією, пацієнтам зі стійкими проаритмичними станами, такими як клінічно значуща брадикардія, гостра ішемія міокарда.
Повідомляли про підвищення креатинфосфокінази, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, а також про зміну показників функціональних печінкових проб як про нечасті побічні явища рупатадину в таблетках по 10 мг у дорослих.
Не рекомендований одночасний прийом рупатадину з грейпфрутовим соком.
Пацієнти з нирковою або печінковою недостатністю: через відсутність клінічного досвіду застосування препарату пацієнтам з порушеннями функції нирок або печінки не рекомендовано.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб застосовується дітям.
Вагітність
Дані про обмежену кількість (2) вагітностей, під час яких приймали рупатадин, вказують на відсутність побічних ефектів рупатадину на вагітність або здоров’я плода/новонародженої дитини. На даний час немає інших відповідних епідеміологічних даних. Дослідження на тваринах не виявляють прямого або непрямого шкідливого впливу на вагітність, розвиток ембріона/плода, на перебіг пологів або на постнатальний розвиток. Як запобіжний захід рекомендується уникати застосування препарату у період вагітності.
Годування груддю
Рупатадин проникає у молоко тварин. Невідомо, чи проникає рупатадин у грудне молоко жінки. Рішення щодо припинення годування груддю або припинення/утримання від терапії рупатадином слід приймати, враховуючи користь від годування груддю для дитини та користь від лікування для матері.
Фертильність
Відсутні клінічні дані про вплив препарату на фертильність. Дослідження на тваринах показали значне зниження фертильності при рівнях впливу вище, ніж у людей при максимальній терапевтичній дозі.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб застосовується дітям.
Рупатадин у дозі 10 мг не мав ніякого впливу на здатність керувати автомобілем і працювати з іншими механізмами у проведених клінічних дослідженнях. Проте пацієнт повинен спочатку оцінити власну реакцію на лікування препаратом, перш ніж керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Для забезпечення точного дозування упаковка містить шприц-дозатор.
У горловину флакона вставити шприц-дозатор та відміряти необхідну кількість розчину з урахуванням віку та маси тіла дитини.
Слід звернути увагу, якщо флакон містить адаптер, розміщений у горловині, у такому разі щільно вставити шприц-дозатор у шийку адаптера та перевернути флакон догори дном, обережно потягнути поршень, втягуючи рідину у шприц-дозатор до потрібної відмітки. Набравши потрібну кількість розчину, перевернути флакон у початкове положення та обережно вийняти шприц-дозатор з флакона.
Після використання промити деталі шприца-дозатора теплою водою.
Дозування
Діти віком від 2 до 11 років
З масою тіла від 10 кг, але менше 25 кг: 2,5 мл (2,5 мг рупатадину) орального розчину 1 раз на добу незалежно від прийому їжі.
З масою тіла від 25 кг: 5 мл (5 мг рупатадину) орального розчину 1 раз на добу незалежно від прийому їжі.
Передозування
Не повідомляли про випадки передозування препаратом у дорослих і дітей. У ході дослідження клінічної безпеки рупатадин добре переносився в добовій дозі 100 мг протягом 6 днів. Найбільш поширеною побічною реакцією була сонливість. При випадковому проковтуванні дуже високих доз слід провести симптоматичне лікування та вжити необхідних підтримувальних заходів.
Побічні реакції
Частота небажаних реакцій визначена таким чином: часто (≥ 1/100 < 1/10; нечасто (≥ 1/1000 < 1/100).
З боку крові і лімфатичної системи: нечасто – еозинофілія, нейтропенія.
З боку нервової системи: часто – головний біль, сонливість; нечасто – запаморочення.
З боку шлунково-кишкового тракту: нечасто – нудота.
З боку шкіри та сполучної тканини: нечасто – екзема, нічна пітливість.
Інфекції та інвазії: нечасто – грип, назофарингіт, інфекції верхніх дихальних шляхів.
Загальні порушення: нечасто – втомлюваність.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції
Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосування цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їхнім законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.
Термін придатності
2 роки.
Термін придатності після першого відкриття флакону — 12 місяців.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконі з адаптером або без адаптера. По 1 флакону зі шприцом-дозатором у пачці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
АТ «Фармак».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.