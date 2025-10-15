Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Маска тканинна Б'ютідерм (Mask fabric Beautyderm)

МАСКА ТКАНИННА ЯГІДНИЙ СМУЗІ тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
від 35,10 грн
в 73 аптеках інших міст
МАСКА ТКАНИННА ПІННА тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
від 59,00 грн
в 65 аптеках інших міст
МАСКА ТКАНИННА АЛОЕ МЕД тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
від 31,02 грн
в 40 аптеках
МАСКА ТКАНИННА БАНАН МОЛОКО тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
від 31,02 грн
в 13 аптеках
МАСКА ТКАНИННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ DETOX тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
від 29,84 грн
в 12 аптеках
ТКАНИННА МАСКА З КОЛОЇДНИМ ЗОЛОТОМ тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
Немає в наявності
ТКАНИННА МАСКА З ЕКСТРАКТОМ МЕДУ ТА ПРОПОЛІСУ тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
Немає в наявності
МАСКА ТКАНИННА КОКОС тм BEAUTYDERM
25 мл №1
Натурпро
Немає в наявності
Маска тканинна Б'ютідерм інструкція із застосування

Тканинна маска &ldquo;Алое та мед&rdquo; ТМ BEAUTYDERM

Харчування для твоєї шкіри.
Головні діючі речовини сироватки маски — сік алое вера та мед. Алое вера та мед глибоко зволожує шкіру і запобігає її зневодненню, зберігаючи оптимальну кількість вологи в шарах епідермісу, стимулює вироблення колагену і гіалуронової кислоти, завдяки чому шкіра довше залишається пружною і гладенькою — без зморшок і «заломів».
Крім того алое — першокласний антиоксидант, який перешкоджає процесу окислення в клітинах і уповільнює їх руйнування. 

Спосіб застосування

Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 15–20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасажуйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.

Склад

Aqua, Glycerine, Capric / Caprylic Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Allantoin, D-Panthenol, Tocofheryl Acetate, Retinol Acetate, Сoconut Oil, Aloe Extract, Honey Extract, Sodium Hyaluronate , Xanthan Gum, Disodium Cetearyl Sulfosuccinate, Parfum, EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

