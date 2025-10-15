Маска тканинна Б'ютідерм (Mask fabric Beautyderm)
Маска тканинна Б'ютідерм інструкція із застосування
Тканинна маска “Алое та мед” ТМ BEAUTYDERM
Харчування для твоєї шкіри.
Головні діючі речовини сироватки маски — сік алое вера та мед. Алое вера та мед глибоко зволожує шкіру і запобігає її зневодненню, зберігаючи оптимальну кількість вологи в шарах епідермісу, стимулює вироблення колагену і гіалуронової кислоти, завдяки чому шкіра довше залишається пружною і гладенькою — без зморшок і «заломів».
Крім того алое — першокласний антиоксидант, який перешкоджає процесу окислення в клітинах і уповільнює їх руйнування.
Спосіб застосування
Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 15–20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасажуйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.
Склад
Aqua, Glycerine, Capric / Caprylic Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Allantoin, D-Panthenol, Tocofheryl Acetate, Retinol Acetate, Сoconut Oil, Aloe Extract, Honey Extract, Sodium Hyaluronate , Xanthan Gum, Disodium Cetearyl Sulfosuccinate, Parfum, EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.