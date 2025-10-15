Харчування для твоєї шкіри.

Головні діючі речовини сироватки маски — сік алое вера та мед. Алое вера та мед глибоко зволожує шкіру і запобігає її зневодненню, зберігаючи оптимальну кількість вологи в шарах епідермісу, стимулює вироблення колагену і гіалуронової кислоти, завдяки чому шкіра довше залишається пружною і гладенькою — без зморшок і «заломів».

Крім того алое — першокласний антиоксидант, який перешкоджає процесу окислення в клітинах і уповільнює їх руйнування.