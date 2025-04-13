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Дієтичні добавки — джерела харчових волокон
Клітковина Чистотон овес (Cellulose Chistoton-oats)
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від
68,30
грн
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Характеристики
Виробник
Біола
Умови продажу
Без рецепта
Вага
150 г
Дієтичні добавки
8.7. Дієтичні добавки — джерела харчових волокон
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
68,30
грн
В 24 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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