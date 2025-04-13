Дієтичні добавки — джерела харчових волокон

Клітковина Чистотон овес (Cellulose Chistoton-oats)

КЛІТКОВИНА "ЧИСТОТОН-ОВЕС" 150 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 68,30 грн
В 24 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Біола
Умови продажу
Без рецепта
Вага
150 г
Дієтичні добавки