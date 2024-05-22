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Бальзам для губ Зволоження + об'єм (Lip balm Moisturizing + volume) (357067) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для губ Зволоження + об'єм (Lip balm Moisturizing + volume)
Ціна в місті Київ
від 35,78 грн
Без рецепта
1 шт від 35,78 грн
В наявності в 231 аптеці
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Виробник
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами