Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Зволоження + об'єм (Lip balm Moisturizing + volume) Бальзам для губ Зволоження + об'єм (Lip balm Moisturizing + volume) (357067) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 35,78 грн Без рецепта 1 шт від 35,78 грн В наявності в 231 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 10 мл Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами