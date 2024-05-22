Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториГропринацея (Groprinacea) Гропринацея (Groprinacea) (356707) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 50 шт, 650 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМСНАБ Форма випуску Таблетки Дозування 650 мг Кількість штук в упаковці 50 шт. Дієтичні добавки 4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори