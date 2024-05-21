дієтична добавка до раціону харчування - джерело біологічно активних речовин, сприяє покращенню самопочуття метеозалежних людей при проблемах пов’язаних зі змінами погоди, які проявляються головним болем, розладами сну, змінами АТ, нудотою, зниженням концентрації уваги. Має загальнозміпнюючі властивості.

Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу, запиваючи невеликою кількістю рідини. Термін вживання до 4 тижнів або лікар визначає індивідуально.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.