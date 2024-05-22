Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Ельфа фарм бальзам Хеір мед (Elfa pharm balm Hair med) Ельфа фарм бальзам Хеір мед (Elfa pharm balm Hair med) (356345) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 177,32 грн Без рецепта 1 шт від 177,32 грн В наявності в 4 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elfa Pharm Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)