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Ельфа фарм бальзам Хеір мед (Elfa pharm balm Hair med) (356345) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Ельфа фарм бальзам Хеір мед (Elfa pharm balm Hair med)
Ціна в місті Київ
від 177,32 грн
Без рецепта
1 шт від 177,32 грн
В наявності в 4 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)