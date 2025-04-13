Б'юті дерм маска Експрес зволоження і відновлення (Beauty derm mask Express moistening and recovery)
Характеристики
Виробник
Натурпро
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/2789 від 13.02.2017
Б'юті дерм маска Експрес зволоження і відновлення інструкція із застосування
Спосіб застосування
Нанесіть маску на попередньо очищену шкіру обличчя. Змийте через 15–20 хвилин. Використовуйте 1–2 рази на тиждень.
Склад
Aqua, Olive oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetearth-20 ,Ceteareth-12, CetylPalmitate, Shea butter, Avocado extract, Mango extract, Guava extract, Vitamin Complex (B5, E), Xanthan Gum, PEG -40 Hydrogenated Castor Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Disodium EDTA, Parfum.