Бебідропс лактаза (Babydrops lactasa) (352476) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Nutra Essential OTC
Об'єм
15 мл
Бебідропс лактаза інструкція із застосування
Склад
лактаза, калію хлорид (стабілізатор Е508), гліцерин (емульгатор Е422), вода.
Без ГМО. Нейтральний смак.
Без ароматизаторів, барвників і консервантів. Не містить цукру.
Термін придатності
Дату закінчення терміну придатності вказано на упаковці, термін придатності – 24 місяці від дати виробництва.
Після відкриття флакону – термін придатності – 21 день.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°С.
Форма випуску
Краплі оральні у флаконі з кришкою-крапельницею по 15 мл.