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Бебідропс лактаза (Babydrops lactasa) (352476) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Бебідропс лактаза (Babydrops lactasa)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
15 мл
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ

Бебідропс лактаза інструкція із застосування

Склад

лактаза, калію хлорид (стабілізатор Е508), гліцерин (емульгатор Е422), вода.

Без ГМО. Нейтральний смак.

Без ароматизаторів, барвників і консервантів. Не містить цукру.

Термін придатності

Дату закінчення терміну придатності вказано на упаковці, термін придатності – 24 місяці від дати виробництва.

Після відкриття флакону – термін придатності – 21 день.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°С.

Форма випуску

Краплі оральні у флаконі з кришкою-крапельницею по 15 мл.