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Дезодорант (Deodorant) (352259) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дезодорант (Deodorant)
Ціна в місті Київ
від 297,05 грн
Без рецепта
1 шт від 297,05 грн 1 шт від 85,10 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 331 аптеці
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
2.6.1. Дезодоранти 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/10399 від 15.05.2019