Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиДезодорант (Deodorant) Дезодорант (Deodorant) (352259) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 297,05 грн Без рецепта 1 шт від 297,05 грн 1 шт від 85,10 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 331 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Україна Об'єм 50 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери) Реєстраційне посвідчення 12.2-18-3/10399 від 15.05.2019