Інтенсивна маска для обличчя містить гіалуронову кислоту і алантоїн, а також натуральні екстракти лотоса і кореня імбиру. Глибоко відновлює і зволожує епідерміс.

Відновлює дефіцит вологи, омолоджує обличчя і усуває сухість. При тривалому використанні підвищується пружність шкіри, розрівнюються мікрозморшки та мімічні лінії. Комплекс вітамінів і мінералів сприяє регенерації клітин і загоєнню мікротріщин.