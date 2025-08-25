Маска для обличчя Гіалуронова кислота (Face mask Hyaluronic acid)
Маска для обличчя Гіалуронова кислота інструкція із застосування
Тканинна маска для обличча інтенсивна “Гіалуронова кислота” ТМ BEAUTYDERM
Інтенсивна маска для обличчя містить гіалуронову кислоту і алантоїн, а також натуральні екстракти лотоса і кореня імбиру. Глибоко відновлює і зволожує епідерміс.
Відновлює дефіцит вологи, омолоджує обличчя і усуває сухість. При тривалому використанні підвищується пружність шкіри, розрівнюються мікрозморшки та мімічні лінії. Комплекс вітамінів і мінералів сприяє регенерації клітин і загоєнню мікротріщин.
Спосіб застосування
Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасируйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.
Склад
Aqua, Glycerine, Cyclomethicone, Sodium Hyaluronate, Dicaprylyl Carbonate, Allantoin, D-Panthenol, Tocofheryl Acetate, Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate (and) Pullan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium Sorbate, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Xanthan Gum, Parfum, EDTA, Methylparaben, Propylparaben, Diazolidinyl Urea.