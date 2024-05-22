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Ензимет (Enzymet) (350829) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ензимет (Enzymet)
Ціна в місті Київ
від 260,68 грн
Без рецепта
30 шт від 260,68 грн
В наявності в 17 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ