1 льодяник (2,5г(g)) містить екстракти лікарських рослин.

Активні інгредієнти: екстракт хрону сухюго-24,2 мг(mg); олія імбиру-14,52 мг(mg);

допоміжні речовини: олія кориці; олія гвоздики; підсолоджувані: цукор, мальтоза; ароматизатори: полуниця, ментол, ожина; регулятор кислотності (лимонна кислота ЕЗЗО), барвник натуральний чорної моркви (black carrot extract).

Опис складових продукту:

* Хрін — справжнє джерело вітамінів, мікроелементів, ефірних масел, ферментів та інших цінних речовин. Також в цій рослині міститься особлива речовина — лізоцим, яка згубно впливає на бактерії. Виявляє антисептичну (антибактеріальну, противірусну й протигрибкову) дію, природний імуностимулятор організму

* Імбир містить велику кількість мінеральних речовин і вітамінів. Такі мікро — і макроелементи, як магній, фосфор, кальцій, натрій, залізо, цинк і калій, комбінуються з вітамінами С, А, групи В, і в комплексі мають антиоксидантну, протизапальну, тонізуючу та протимікробну дію.

Поєднання властивостей екстракту хрону сухого із олією імбиру служить відмінним засобом профілактики респіраторних вірусних інфекцій.