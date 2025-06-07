Лаферофлю вітамін C (Laferoflu vitamin C)
Лаферофлю вітамін C інструкція із застосування
Склад
1 льодяник (2,5г (g)).
Активні інгредієнти:
аскорбінова кислота (вітамін С - 40 мг (mg); екстракт прополісу рідкий-15 мг (mg));
допоміжні речовини: ментол;
підсолоджувані: цукор, мальтоза;
ароматизатори: апельсин, анетол; барвник бета-каротин (beta carotene).
Опис складових продукту.
• Прополіс — продукт життєдіяльності бджіл, який містить ряд біогенних речовин: ефірні олії, суміш смол, віск, флавоноїди, флавони, похідні коричної кислоти і є сильним антиоксидантом, сприяє захисту клітин від пошкоджуючої дії вільних радикалів, сприяє зниженню окислювального стресу та підсиленню імунітету. Екстракт прополісу виявляє антисептичну (антибактеріальну, противірусну й протигрибкову) дію, сприяє зміцненню капілярів та стимулює обмін речовин.
• Вітамін С (аскорбінова кислота) — природний антиоксидант, імуностимулятор організму; сприяє підвищенню опірності організму до різних інфекцій.
Поєднання властивостей прополісу і вітаміну С служить відмінним засобом для загального зміцнення організму при сезонних простудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та профілактики респіраторних вірусних інфекцій.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°C.
Форма випуску
По 8 льодяників у блістері, по 2 блістера у пачці.