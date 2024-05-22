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Гематогуд (Hematogood) (349560) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гематогуд (Hematogood)
Ціна в місті Київ
від 22,32 грн
Без рецепта
1 шт від 22,32 грн 1 шт від 22,32 грн 1 шт від 22,32 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 181 аптеці
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Виробник
Вага
40 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії